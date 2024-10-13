وردّ بيان لمكتب ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، على ادعاءات أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية استناداً إلى "وثائق سرية" مفادها أن "حماس حاولت إقناع طهران بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى"، قائلاً: "نرى النظام الإسرائيلي مجرماً كاذباً، وكياناً معادياً للإنسانية" ودعا إلى عدم تصديق تزييف إسرائيل للحقائق.

وشدد البيان على أن "إسرائيل لها تاريخ طويل في نشر الأكاذيب، والتلاعب بالوثائق المزورة أساساً وتنفيذ عمليات تضليل".

وكانت "واشنطن" بوست ذكرت في خبر سابق لها أن السلطات الإسرائيلية ضبطت سجلات ووثائق إلكترونية متعلقة بخطط كبار قادة حماس، وزعمت أن الحركة كانت تخطط لـ"هجوم أكثر فتكاً" قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و"بعثت رسائل إلى كبار المسؤولين الإيرانيين في 2021، طلبت فيها دعماً مادياً وعسكرياً".

وأوضحت الصحيفة أن "صحة" الوثائق المعنية لا يمكن تأكيدها على وجه اليقين.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن بلاده لا تريد حرباً أو استفزازات، لكنها مستعدة لمواجهة كل هذه الاحتمالات.

وأضاف في تصريح أدلى به لصحف إيرانية، إثر وصوله إلى مطار بغداد الدولي، في زيارة رسمية إلى العراق: "سنواصل جهودنا للتشاور مع الحكومة العراقية بهدف إبعاد المنطقة عن أي كارثة حرب".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن طهران ترحب بموقف العراق الرافض للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الإيراني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين عقب لقائهما في بغداد.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عملية "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ العملية، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

بالتوازي مع ذلك، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة الجماعية لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية أسفرت حتى مساء السبت، عن ألف و437 قتيلاً و4 آلاف و123 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.