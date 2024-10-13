سياسة
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نادي الأسير: الاحتلال يعتقل فلسطينية شارفت على الولادة ونحمّله المسؤولية
كشف نادي الأسير الفلسطيني اعتقال الاحتلال الإسرائيلي فلسطينية ظهر اليوم الأحد، شارفت على وضع مولودها، وحمّله المسؤولية عن حياتها، كما كشفت هيئة أخرى عن تعرض معتقلتين أخريين لمعاملة سيئة وتفتيش عارٍ وحرمان من العلاج.
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل فلسطينية شارفت على الولادة ونحمّله المسؤولية
نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة فلسطينية اعتقلها وقد أوشكت على الولادة / صورة: AA
13 أكتوبر 2024

وحمّل نادي الأسير (غير حكومي)، في بيان الأحد، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المعتقلة أفنان أبو حسين "24 عاماً" من الخليل، "وهي حامل في شهرها التاسع وتبقّت مدة قصيرة على ولادتها، وهي أم لطفل يبلغ من العمر عامين".

وأوضح أن "أبو حسين اعتقلت ظهر الأحد، من منزلها في بلدة بني نعيم غربي الخليل، ضمن حملات الاعتقال الواسعة والمستمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبر نادي الأسير أنّ اعتقال أبو حسين "جريمة تضاف إلى الجرائم غير المنتهية التي ينتهجها الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا الفلسطيني".

بدورها، كشفت هيئة الأسرى الفلسطينية (حكومية) عن "تعرض المعتقلتيْن رغد عمرو (23 عاماً) من الخليل، وعبلة سعدات (68 عاماً) من رام الله، للمعاملة السيئة والحرمان من العلاج، إضافة إلى التفتيش العاري".

وقالت الهيئة في بيان الأحد إن "محاميها تمكّن من زيارة المعتقلتَين في سجن الدامون (قرب حيفا)"، مشيرة إلى أن "المعتقلة رغد اعتقلت مطلع سبتمبر/أيلول المنصرم، وتعرضت للضرب والإهانة والتفتيش العاري من قبل السجّانات، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور".

فيما اعتقلت سعدات، وفق الهيئة، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري مدة 4 شهور، "وهي مريضة بالسكري والضغط وارتفاع الكولسترول، وتتناول عدة أدوية".

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد.

وطالبت الهيئة "المنظمات الحقوقية الدّولية، باستعادة دورها ووقف حالة العجز المرعبة والمستمرة، أمام حرب الإبادة وجرائم الاحتلال، ومنها الجرائم بحق الأسرى والأسيرات."

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في "سدي تيمان" سيئ الصيت جنوب إسرائيل.

وتجاوزت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 11 ألفاً و100 من الضّفة ومن ضمنها القدس، بينهم 93 معتقلة، حسب توثيق الهيئة نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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