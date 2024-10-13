سياسة
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"حزب الله" يهاجم جنوداً إسرائيليين في عيتا الشعب جنوبي لبنان
أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، أن عناصره هاجموا جنوداً إسرائيليين في بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان، واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية. جاء ذلك في سلسلة بيانات على منصة تليغرام.
"حزب الله" يهاجم جنوداً إسرائيليين في عيتا الشعب جنوبي لبنان
"حزب الله" يهاجم جنوداً إسرائيليين في عيتا الشعب جنوبي لبنان / صورة: AA
13 أكتوبر 2024

وذكر الحزب أن مجموعة من مقاتليه هاجموا قوات إسرائيلية في الحارة الغربية لعيتا الشعب، ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية. ولفت إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى زمن صدور البيان (14:30 تغ).

وفي بيان آخر، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع مسكفعام بقذائف المدفعية.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن بيانات حزب الله، لكنه قال في بيان، مساء الأحد، إنه رصد إطلاق 40 صاروخاً من لبنان تجاه شمال إسرائيل في ساعة واحدة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان متضمنة العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسفرت حتى مساء السبت، عن ألف و437 قتيلاً و4 آلاف و123 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.

ويرد "حزب الله" يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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