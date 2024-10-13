سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود في هجوم بالمسيّرات لحزب الله على معسكر تدريب
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، بمقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين جراء الهجوم الذي شنّه حزب الله بالمسيّرات على قاعدة عسكرية جنوب مدينة حيفا شمالي إسرائيل.
الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود في هجوم بالمسيّرات لحزب الله على معسكر تدريب
هاغاري: قُتل 4 جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي، وأُصيب 7 جنود آخرين بجروح خطيرة / صورة: Reuters
13 أكتوبر 2024

وفي وقت سابق مساء الأحد، أعلن حزب الله أنه هاجم بطائرات مسيّرة معسكراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حيفا (شمال)، فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة 70 شخصاً، بينهم 4 حالات حرجة جداً، أو ميئوس منها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في بيان مصور وهو أول تعليق رسمي على الهجوم، إن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أصابت "قاعدة عسكرية قرب بنيامينا (جنوب حيفا)، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وإبلاغ عائلاتهم".

وأوضح أن "4 جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي قُتلوا، وأُصيب 7 جنود آخرين بجروح خطيرة، أُبلغت عائلاتهم وستُنشر أسماؤهم لاحقاً".

بدورها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش فتح تحقيقاً بشأن عدم تفعيل صافرات الإنذار حين اقتحمت المسيّرة منطقة شمالي إسرائيل، وقالت إن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية لم ترصد المسيّرة، ولم تُبذَل أي محاولة لاعتراضها.

وأفادت بأن مسيّرتين اخترقتا المنطقة الشمالية عن طريق البحر المتوسط، وجرى اعتراض إحداهما قرب مدينة نهاريا، فيما فقد سلاح الجو الأخرى، لذلك لم تنطلق صافرات الإنذار.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق "الإبادة" التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت الغارات حتى مساء السبت، عن ألف و437 قتيلاً و4 آلاف و123 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويومياً يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وفيما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us