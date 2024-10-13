سياسة
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غوتيريش: الهجمات على قوات حفظ السلام في لبنان قد ترقى إلى جريمة حرب
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن إصابة عدد من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في لبنان قد ترقى إلى مستوى "جريمة حرب".
غوتيريش: الهجمات على قوات حفظ السلام في لبنان قد ترقى إلى جريمة حرب
غوتيريش: الهجمات ضد جنود حفظ السلام (في لبنان) تنتهك القانون الدولي وقد تشكل جريمة حرب / صورة: AP
13 أكتوبر 2024

وأكد غوتيريش في بيان أن "طواقم اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) ومواقعها يجب ألا تتعرض للاستهداف أبداً" مشدداً على أن "الهجمات ضد جنود حفظ السلام تنتهك القانون الدولي (...) وقد تشكل جريمة حرب".

وهذا أحدث اتهام لإسرائيل بارتكاب انتهاكات بحق بعثة حفظ السلام الدولية وشن هجوم عليها في الأيام القليلة الماضية. وتعرف البعثة رسمياً باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جميع المواقع ولا يزال علم الأمم المتحدة يرفرف".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أعلنت اليونيفيل إصابة جنديَّين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.

وبعده بيوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوبي لبنان بقذائف مدفعية.

وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لدبابة ميركافا إسرائيلية، أسفرت عن إصابة جنديَّين آخرَين للقوات الأممية.

وأُسست اليونيفيل في مارس/آذار 1978 لتأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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