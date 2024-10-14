وأكد أبو الغيط في بيان، أن "إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة".

وأشار إلى أن "هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كلياً من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير".

وأضاف أن اسرائيل "توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلاً عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبالتزامن مع مرور عام على اندلاع حرب الإبادة بغزة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تهجير سكان بلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا إلى جنوبه، ما عدّته وسائل إعلام تطبيقاً غير معلن لـ"خطة الجنرالات".

و"خطة الجنرالات" كشف عنها موقع "واي نت" العبري، في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، وتهدف إلى "تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (وسط القطاع)، أي محافظتَي غزة والشمال، إلى منطقة عسكرية مغلقة".

وتقضي الخطة التي أعدها عسكريون إسرائيليون سابقون بـ"إجلاء السكان قسراً خلال أسابيع قليلة، وفرض حصار على المنطقة، لدفع المسلحين بمدينة غزة للاستسلام أو الموت"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ أكثر من عام، ما يزيد عن 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.