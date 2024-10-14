سياسة
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حُرقوا أحياء.. شهداء وجرحى خلال قصف خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى بغزة
استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب نحو 40 آخرون فجر اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
حُرقوا أحياء.. شهداء وجرحى خلال قصف خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى بغزة
استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي لخيام نازحين في ساحة مستشفى وسط غزة / صورة: AA
14 أكتوبر 2024

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدداً من خيام النازحين في ساحة مستشفى "شهداء الأقصى"، مما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في الخيام المستهدفة، وأسفر عن 4 شهداء بينهم امرأة وطفل، ونحو 40 إصابة.

وقال متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى وقعت جراء القصف الإسرائيلي لخيام النازحين بالمستشفى، مشيراً إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال في بيان بخصوص الحادثة أن طائرات سلاح الجو التابعة له "أغارت وبدقة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مُخربين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة أُنشئ في منطقة عُرفت سابقاً بوصفها مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

وادعى البيان أنه "قبل الهجوم، اتُّخذت عدة خطوات لتقليل احتمالية إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، ومراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أفادت باستشهاد 22 فلسطينياً وإصابة نحو 80 آخرين، ليلة الاثنين، في قصف مدفعي إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ولليوم التاسع يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً وحصاراً مطبقاً على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وبالتزامن مع فرض الحصار على شمال القطاع، تشهد محاور القتال تكثيف فصائل المقاومة عملياتها واستهدافها لقوات الاحتلال. وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أن مقاتليها فجّروا عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جندياً في أثناء محاولتهم اقتحام أحد المنازل قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وصباح 6 أكتوبر/تشرين الأول الحالي أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة (مساء 5 أكتوبر/تشرين الأول) على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع، منها جباليا، هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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