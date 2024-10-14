سياسة
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استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون ضرب نووي إيران ومنطقة عازلة بلبنان
أظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل أمس الأحد، أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وإقامة منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان، بينما يفضل 25% من المصوتين استهداف رموز النظام الإيراني.
استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون ضرب نووي إيران ومنطقة عازلة بلبنان
احتجاج في تل أبيب للمطالبة باتفاقية تبادل الأسرى / صورة: AA
14 أكتوبر 2024

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته القناة 14 العبرية، 472 إسرائيلياً ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، وأشارت نتائجه إلى أن 54% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون استهداف المنشآت النووية الإيرانية بزعم أن هذا الاستهداف يمثل "نجاحاً لإسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو".

ورأى 25% أن الهجوم على رموز نظام خامنئي يعد بمثابة النجاح الأهم لبلادهم، فيما اعتقد 13% من الإسرائيليين أن الهجوم على البنية التحتية للنفط والغاز الإيرانيين هو "النجاح الأعظم" للحكومة الإسرائيلية الحالية، بينما لا تمتلك النسبة المتبقية (8%) رأياً حيال الموضوع.

في السياق، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 54% من الإسرائيليين يريدون إقامة منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان، بينما يفضل 42% التوصل إلى تسوية سياسية مع بيروت، فيما قال 4% إنه ليس لديهم رأي في هذه القضية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان حتى مساء السبت عن ألف و488 قتيلاً و4 آلاف و297 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.

ويومياً يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

ويأتي الاستطلاع بينما تترقب إيران هجوماً إسرائيلياً محتملاً ضدها، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على مساحة جغرافية واسعة في إسرائيل قبل نحو أسبوعين، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها أمين عام حزب الله حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

كما يتزامن مع تواصل الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلفت ما يزيد عن 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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