سياسة
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الصين تبدأ مناورات عسكرية وتايوان تتأهب لنشر قواتها
أطلقت الصين، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية شاملة بطائرات وسفن حول جزيرة تايوان، فيما أكدت الأخيرة استعدادها "للرد وحماية السيادة الوطنية".
الصين تبدأ مناورات عسكرية وتايوان تتأهب لنشر قواتها
مركبة نقل تحمل صواريخ وذخائر مختلفة في قاعدة هينشو بتايوان تأهباً لمواجهة المناورات الصينية. / صورة: Reuters
14 أكتوبر 2024

وقالت قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان إن قواتها بدأت مناورات عسكرية شاملة حول مضيق تايوان والمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من جزيرة تايوان.

وأوضح البيان أن المناورات التي تحمل اسم "السيف المشترك 2024 بي" تهدف إلى "اختبار القدرات العملياتية المشتركة" للقوات وتوجيه تحذير ضد "الأعمال الانفصالية لقوى استقلال تايوان".

من جهتها أصدرت وزارة الدفاع التايوانية بياناً أدانت فيه المناورات العسكرية الصينية، قائلة: "نُدين العمل غير العقلاني والاستفزازي للجيش الصيني، وسننشر القوات المناسبة للرد وحماية سيادتنا الوطنية".

بدوره دعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، اليوم، إلى عقد اجتماع أمني "رفيع المستوى" رداً على المناورات العسكرية الصينية حول تايوان، وفق ما أعلنه مسؤول في الحكومة.

وقال مسؤول الأمن التايواني جوزف وو في تصريحات: "في ما يتعلق بالمناورات هذا الصباح، دعا الرئيس إلى اجتماع أمني وطني رفيع المستوى وأصدر تعليمات واضحة بشأن سبل الرد على التهديدات العسكرية الصينية وردود فعل الوزارات المعنية".

وتابع وو أن هذه المناورات التي أعلنت عنها الصين فجر اليوم الاثنين "تتعارض مع القانون الدولي واللوائح الدولية وتتطلب إنذاراً".

وتعتبر الصين الزعيم التايواني الجديد "مؤيداً للاستقلال" و"انفصالياً"، وكان المسؤولون الصينيون قد أشاروا إليه عدة مرات قبل الانتخابات بعبارات مثل "غير قابل للإصلاح" و"مثير للمشكلات".

وتطالب بكين بضم تايوان إلى أراضيها، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، باعتبارها مقاطعة انفصالية، فيما تصر تايبيه على استقلالها منذ عام 1949.

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

مصدر:TRT عربي
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