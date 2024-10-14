وقال جيش الاحتلال في بيان، إن جندياً من اللواء 401 أُصيب "بنيران صاروخ مضاد للدروع، خلال معركة دارت جنوب قطاع غزة" ما أسفر عن جروح حرجة.

وأضاف البيان أن جندياً آخر من لواء "الإسكندروني" أُصيب بجروح خطيرة في معركة بجنوب لبنان"، وذلك خلال اشتباك مع مسلحين في أثناء محاولة التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق مساء الأحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 جنود وإصابة 7 جنود آخرين بجروح خطيرة، متابعاً انه فتح تحقيقاً بشأن عدم تفعيل صفارات الإنذار حين هاجم حزب الله اللبناني بطائرات مسيّرة معسكراً في منطقة حيفا، والتي أدت لتلك الخسائر البشرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية حول الحادثة توضح أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية رصدت المسيّرة قرب نهاريا وفُعلت صفارات الإنذار، لكن الدفاعات الجوية فقدت أثر المسيّرة، لتصل إلى قاعة الطعام في معسكر تابع للواء غولاني وتنفجر.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن التحقيقات الأولية كشفت أن المسيرة المستخدمة بالهجوم من طراز "شاهد 107″، بينما قالت مصادر أخرى إنها من طراز "مرصاد" التي يتراوح مداها بين 150 و200 كيلومتر.

ووفقاً لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد أُصيب 4733 جندياً منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينهم 2335 جندياً بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات حزب الله، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين، حسب تقارير دولية.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق حرب الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.