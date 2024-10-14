وقال حزب الله في بيان إنه استهدف قاعدة ستيلا ماريس البحرية الإسرائيلية شمال غرب حيفا، "برشقة صاروخية نوعية، عند الساعة 9:30 من صباح يوم ‏الاثنين 14-10-2024".

وأوضح أن "الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وردّاً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو ‏الصهيوني".

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه "رصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية، جرى اعتراض معظمها، وبعضها سقط في منطقة مفتوحة".

من جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه جرى رصد سقوط 3 صواريخ، قبل أن تقول لاحقاً إنّ الحديث هو عن سقوط شظايا صاروخين اعتراضيين وليس سقوط صواريخ أو إصابات مباشرة.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تدوّي فيها صفارات الإنذار في مدينة حيفا منذ ساعات الصباح، بالإضافة إلى صفارات الإنذار في عديد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى رصد إطلاق 10 صواريخ أخرى على منطقة الجليل الأعلى، اعتُرض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة، فيما رُصد إطلاق 30 صاروخاً إضافياً من لبنان، سقط بعضها في سعسع وتسيفون بالجليل الغربي.

وأضافت هيئة البث العبرية أن 5 صواريخ أخرى أُطلقت من لبنان على منطقة الشارون ووادي عارة وسط إسرائيل وجرى "اعتراض معظمها".

من جهته أعلن حزب الله في بيان استهداف جنود إسرائيليين بقذائف ‏المدفعية لدى محاولتهم التقدم باتجاه بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان وإجبارها على التراجع.

وتوعد الحزب إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا ما واصلت الاعتداء على لبنان، وذلك بعد هجومه "المركّب والنوعي" أمس الأحد على معسكر تابع للواء غولاني، موقعاً 4 قتلى وعشرات المصابين من الجنود.

وفي بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية قالت إن قرارها كان "تأديب العدو" وإظهار بعض قدراتها في أي وقت أو أي مكان تريده، محذرة من أن التمادي (في الاعتداء) على المدنيين سيجعل حيفا بمثابة كرياتشمونة من خلال استهدافها بالصواريخ والمسيرات.

وأوضحت أنّ مقاتليها أطلقوا "عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف شَغْل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وبالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسراباً من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستخدَم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّع الاحتلال نطاق "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان عبر غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

ويومياً يردّ حزب الله بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضيَ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.