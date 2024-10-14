سياسة
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تركي يتقاسم مع بريطانيين اثنين جائزة نوبل في الاقتصاد
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، فوز دارون عجم أوغلو وسايمون جونسون وجيمس روبنسون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 "لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها في الازدهار".
تركي يتقاسم مع بريطانيين اثنين جائزة نوبل في الاقتصاد
التركي-الأمريكي دارون عجم أوغلو والبريطاني-الأمريكي سيمون جونسون والبريطاني جيمس روبنسون يفوزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024. / صورة: AA
14 أكتوبر 2024

ومنحت اللجنة جائزة نوبل في الاقتصاد للأمريكي من أصل تركي دارون عجم أوغلو والأمريكيين البريطانيين سايمون جونسون وجيمس روبنسون، لأبحاثهم في مجال انعدام المساواة في توزيع الثروات بين الدول.

يذكر أن عجم أوغلو يواصل مسيرته الأكاديمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) منذ عام 1993، وحصل على لقب أستاذ الاقتصاد في عام 2000. ويُجري الاقتصادي الشهير دراسات حول الاقتصاد السياسي، والتنمية الاقتصادية، والنمو الاقتصادي، وعدم المساواة في الدخل والأجور، واقتصادات العمل، والنظرية الاقتصادية، ورأس المال البشري والتعليم.

ومن أعماله: الأصول الاقتصادية للديكتاتورية والديمقراطية (2006) وسقوط الأمم.. أصول القوة والرفاهية والفقر (2012)، التي كتبها مع عالم السياسة جيمس أ. روبنسون، واعتبرت أنها تستحق عديداً من الجوائز.

واعتباراً من عام 2021 أصبح من بين أفضل 10 اقتصاديين جرى الاستشهاد بهم في العالم، وفقاً لقاعدة بيانات أبحاث IDEAS/RePEc.

وتُعرف الجائزة رسمياً بجائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية، تخليداً لذكرى ألفريد نوبل، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار)، مثل باقي فئات نوبل في الطب، والفيزياء، والكيمياء، والأدب، والسلام، التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وجميع جوائز نوبل ممولة من رجل الصناعة السويدي الراحل ألفريد نوبل (1833-1896)، مُخترع الديناميت، ما عدا فئة الاقتصاد، وستُقام مراسم توزيع الجوائز الرسمية في ستوكهولم في 10 ديسمبر/كانون الأول، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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