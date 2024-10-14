سياسة
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الشاباك يزعم إحباط محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين
زعمت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الاثنين، اعتقال مواطنَين جندتهما المخابرات الإيرانية لاغتيال شخصية إسرائيلية وارتكاب أعمال تخريب.
الشاباك يزعم إحباط محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين
الشاباك يعلن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين. / صورة: وسائل التواصل
14 أكتوبر 2024

وقالت الشرطة والشاباك في بيان مشترك: "جرى الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية، التي تعمل على تجنيد مواطنين في إسرائيل"، مضيفة أنه "جرى اعتقال فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاماً)، وهو من سكان (مدينة) رمات غان، للتحقيق معه".

وذكر البيان أن "التحقيقات كشفت أنه بداية من أغسطس/آب الماضي كان فلاديسلاف على اتصال باللغة العبرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عميلة تدعى ماري حوسي".

وتابع: "قام فلاديسلاف بتوجيه من الكيان الإيراني ومع علمه بهويته بمهام، بينها الكتابة على الجدران وتعليق لافتات وإحراق مركبات في منطقة حديقة اليركون بتل أبيب"، دون إيضاحات.

واستطرد: "لاحقاً، طُلب من فلاديسلاف تخريب بنية تحتية للاتصالات وأجهزة الصراف الآلي وإضرام النار في غابات.. وجرى توثيق بعض المهام الموضحة ودفع أكثر من 5000 دولار مقابلها".

وزاد البيان بأنه "حسب نتائج التحقيق وافق فلاديسلاف على تصفية شخصية في إسرائيل (لم يسمِّها) وإلقاء قنبلة يدوية على منزل، وعمل بعدها للحصول على أسلحة، بينها بنادق قناصة ومسدسات وقنابل يدوية".

و"لتنفيذ مهامه جنَّد فلاديسلاف مواطنين آخرين، بينهم شريكته آنا بيرنشتاين، 18 عاماً، وهي من سكان رمات غان أيضاً وشاركت في تنفيذ بعض المهام.. وجرى اليوم تقديم لوائح اتهام ضدهما"، حسب البيان.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وعمليات اغتيال وهجمات إلكترونية.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري تترقب طهران هجوماً محتملاً قد تشنه تل أبيب عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخاً على إسرائيل.

وقالت إيران إن هجومها كان رداً على اغتيال إسرائيل كلاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، بالإضافة إلى "مجازرها المستمرة" بقطاع غزة ولبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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