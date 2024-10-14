سياسة
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روسيا تنتقد مناورات الناتو النووية وتعتبرها مؤججة لحربها مع أوكرانيا
قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن المناورات النووية التي يجريها حلف شمال الأطلسي سنوياً، وبدأت اليوم الاثنين، تؤجج التوتر في ضوء "الحرب الملتهبة" الدائرة في أوكرانيا.
روسيا تنتقد مناورات الناتو النووية وتعتبرها مؤججة لحربها مع أوكرانيا
مناورات نووية يجريها حلف شمال الأطلسي / صورة: Reuters
14 أكتوبر 2024

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، إنه يستحيل إجراء محادثات عن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، وهو أمر أشارت واشنطن إلى أنها منفتحة عليه بسبب ضلوع قوى نووية غربية في الصراع مع روسيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وكان مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال يوم الخميس، إن التحالف العسكري سيبدأ تدريباته النووية السنوية اليوم الاثنين على خلفية التعليقات المتزايدة حول التسليح النووي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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