وأوضح عراقجي للصحفيين خلال زيارته العاصمة العُمانية مسقط أن "هذا المسار متوقف الآن بسبب الظروف المحددة في المنطقة. حالياً لا نرى أي أرضية لهذه المباحثات، إلى حين نتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، عندها سنقرر ما إذا كنا سنواصل العمل وكيف".

وكانت إيران أعلنت في يونيو/حزيران أنها تجري محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية.

ولعبت سلطنة عمان لفترة طويلة دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة بعدما قطعت الدولتان العلاقات في أعقاب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.

ووصل عراقجي، الاثنين، إلى مسقط بعد زيارته العراق، التي أكد خلالها استعداد بلاده للحرب رغم أنها لا تريدها، وذلك ضمن جولة له في المنطقة، شملت قطر والسعودية، إذ بحث مع مسؤولين كبار التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة وسبل احتواء النزاع.

كما زار مطلع الشهر الحالي، بيروت ودمشق، حيث عقد لقاءات قيادات هذه البلاد.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل ردّاً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله، وضابط في الحرب الثوري الإيراني. وتعهدت إسرائيل بالرد على هذا الهجوم.

وتعدّ الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل والمزوّد الأكبر للمساعدات العسكرية للدولة العبرية.