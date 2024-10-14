جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري إبراهيم بوغالي، على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف السويسرية.

وأشاد قورتولموش بنهج الجزائر تجاه قضايا العالم الإسلامي والمنطقة، مبيناً أن موقفها تجاه فلسطين بشكل خاص "مصدر فخر للأمة الإسلامية".

وشدّد على تقديم تركيا دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية، مبيناً أنها تتبنى مع الجزائر الموقف نفسه في دعم الشعب الفلسطيني.

وأفاد قورتولموش بأن تركيا والجزائر تواصلان نضالهما في المحافل الدولية كافة، لمواجهة العدوان الإسرائيلي ولإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وشدّد على ضرورة التحرك الموحّد للعالم الإسلامي، وتبنيه موقفاً مشتركاً فيما يخص وقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة.