سياسة
1 دقيقة قراءة
رئيس البرلمان التركي: موقف الجزائر تجاه فلسطين مصدر فخر للأمة الإسلامية
قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الاثنين، إن بلاده والجزائر متوافقتان على دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن موقف الجزائر تجاه قضية فلسطين "مصدر فخر للأمة الإسلامية"
رئيس البرلمان التركي: موقف الجزائر تجاه فلسطين مصدر فخر للأمة الإسلامية
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، جنيف. / صورة: AA
14 أكتوبر 2024

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري إبراهيم بوغالي، على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف السويسرية.

وأشاد قورتولموش بنهج الجزائر تجاه قضايا العالم الإسلامي والمنطقة، مبيناً أن موقفها تجاه فلسطين بشكل خاص "مصدر فخر للأمة الإسلامية".

وشدّد على تقديم تركيا دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية، مبيناً أنها تتبنى مع الجزائر الموقف نفسه في دعم الشعب الفلسطيني.

وأفاد قورتولموش بأن تركيا والجزائر تواصلان نضالهما في المحافل الدولية كافة، لمواجهة العدوان الإسرائيلي ولإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وشدّد على ضرورة التحرك الموحّد للعالم الإسلامي، وتبنيه موقفاً مشتركاً فيما يخص وقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us