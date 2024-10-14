سياسة
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قورتولموش يجري مباحثات مع نظيرته الأذربيجانية بجنيف ويشيد بالتعاون المتزايد
أجرى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الاثنين، مباحثات مع نظيرته الأذربيجانية صاحبة غافاروفا في مدينة جنيف السويسرية، على هامش الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي.
قورتولموش يجري مباحثات مع نظيرته الأذربيجانية بجنيف ويشيد بالتعاون المتزايد
رئيس البرلمان التركي يجري مباحثات مع نظيرته الأذربيجانية بجنيف ويشيد بالتعاون المتزايد / صورة: AA
14 أكتوبر 2024

وأعرب قورتولموش خلال اللقاء، عن سعادته إزاء التعاون الوثيق والمتزايد بين تركيا وأذربيجان على مختلف الصعد، كما أشاد بالموقف المشترك للبلدين تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، والتضامن القائم بينهما لدى المنصات الدولية.

وشدّد قورتولموش على أن "تركيا وأذربيجان لا تترددان في استنفار إمكاناتهما عندما تطلب الحاجة ذلك"، مستشهداً بدعم أنقرة لباكو خلال معارك تحرير إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.

كما أعرب رئيس البرلمان التركي عن أمله في افتتاح ممر زنغزور بأقرب وقت ممكن، لتعم فائدتها على تركيا وشعوب المنطقة كافة.

وممر زنغزور، سيوفر رابطاً جديداً بين تركيا وأذربيجان، إذ يعبر أراضي ولاية زنغزور الأرمينية التي تفصل بين البر الرئيسي لأذربيجان وإقليم ناختشيفان الأذربيجاني ذاتي الحكم المحاذي لتركيا.​​​​​​​

بدورها، ثمنت غافاروفا التعاون والتضامن القائمين بين شعبي تركيا وأذربيجان. وشدّدت على أهمية التحرك المشترك بين برلماني البلدين، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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