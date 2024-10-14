وأشار تشاباغين في منشور على منصة إكس، اليوم الاثنين، إلى أن سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني هرعت إلى موقع هجوم جوي إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة صربين جنوبي لبنان، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأوضح: "تعرضت سيارات الإسعاف للقصف وأصيب بعض المتطوعين بينما كان الصليب الأحمر اللبناني يقدم الدعم اللازم"، ووصف الاعتداء الإسرائيلي على فريق الصليب الأحمر اللبناني بأنه "أمر غير مقبول"، وأكد ضرورة احترام إشارة الصليب الأحمر وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أعلنت اليونيفيل إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهداف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان، وبعده بيوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوبي لبنان بقذائف مدفعية.

وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لـ"دبابة ميركافا" إسرائيلية، أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية.

وأُسست اليونيفيل، في مارس/آذار 1978، للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية في لبنان حتى مساء الأحد عن ألف و539 قتيلاً و4 آلاف و471 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.