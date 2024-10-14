سياسة
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شركة تركية تنفذ خط سكة حديد يربط أوغندا بكينيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار
وقعت حكومة أوغندا مع شركة الإنشاءات التركية "يابي مركزي" (Yapı Merkezi) اتفاقية بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار لتنفيذ مشروع "خط السكة الحديدية الشرقي".
شركة تركية تنفذ خط سكة حديد يربط أوغندا بكينيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار
شركة يابي مركزي التركية تنفذ خط سكة حديد يربط أوغندا بكينيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار / صورة: وزارة النقل الأوغندية
14 أكتوبر 2024

وُقعت الاتفاقية اليوم الاثنين في العاصمة الأوغندية كامبالا، بحضور وزير النقل الأوغندي كاتومبا وامالا، والسفير التركي لدى كامبالا محمد فاتح آق، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "يابي مركزي" أردم أري أوغلو، وآخرين من المعنيين.

وستربط السكة الحديدية التي ستنفذ في إطار المشروع أوغندا بكينيا وسيبلغ طولها 273 كيلومتراً.

وقال أري أوغلو في كلمته في أثناء حفل توقيع الاتفاقية، إن المشروع يُعد أحد أكبر المشاريع التي يتولاها المقاولون الأتراك في الخارج، كما أعرب عن افتخاره بتولي شركته هذا المشروع الذي سيربط أوغندا بكينيا.

وتابع: "استخدمنا معرفتنا الواسعة في هندسة السكك الحديدية لتقديم الحلول الهندسية المثلى لهذا المشروع المهم. ونحن سعداء بتمثيل بلدنا بنجاح في الخارج".

من جانبه، أكد وزير النقل الأوغندي، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تاريخ النقل ببلاده، وسيسهم في تعزيز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي.

وأضاف: "نحن فخورون بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة يابي مركزي التي نفذت عديداً من مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا"، معرباً كذلك عن ثقته في أن الشركة ستنهي المشروع بنجاح، وفي الوقت المحدد.

يذكر أن المشروع سيبدأ من العاصمة الأوغندية كامبالا، ويمتد إلى كينيا، ما يعني أنه سيربط أوغندا بميناء مومباسا المطل على المحيط الهندي في كينيا.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وتستغرق 48 شهراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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