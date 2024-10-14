سياسة
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اليمن.. عدوان أمريكي-بريطاني يستهدف بغارتين مديرية الصليف بمحافظة الحديدة
كشف وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن اليوم الاثنين، عن أن التحالف الأمريكي-البريطاني شن غارتين على محافظة الحديدة غربي البلاد.
اليمن.. عدوان أمريكي-بريطاني يستهدف بغارتين مديرية الصليف بمحافظة الحديدة
غارات أمريكية-بريطانية تستهدف الحديدة باليمن / صورة أرشيفية: AA 
14 أكتوبر 2024

وجاء في خبر عاجل مقتضَب لقناة المسيرة التابعة للحوثيين: "عدوان أمريكي-بريطاني يستهدف بغارتين مديرية الصليف في محافظة الحديدة"، ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف.

وتعد محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، أكثر المحافظات اليمنية تعرُّضاً لغارات أمريكية-بريطانية، منذ بدء هجمات الدولتين على اليمن مطلع العام الجاري. كما تُعتبر إحدى أهمّ المحافظات اليمنية، لاحتوائها على مطار دولي وثلاثة موانٍ حيوية، إضافة إلى شريط ساحلي طويل وعدد من الجزر.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين إلى آخر.

وخلّفَت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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