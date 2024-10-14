وقال المجلس في بيان تلته سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال بيريسويل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي: "على خلفية القتال المتواصل على طول الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) يعرب المجلس عن قلقه البالغ بعدما تعرضت مواقع عدة لليونيفيل للقصف في الأيام الأخيرة. وقد أصيب جنود حفظ سلام عدة".

وحثّ البيان جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام (اليونيفيل) ومقارها، ودعا للتنفيذ الكامل للقرار 1701، مشيراً إلى "الحاجة إلى مزيد من التدابير العملية لتحقيق هذه النتيجة".

وشدد على "الحاجة إلى مساع دبلوماسية من شأنها أن تؤدي إلى نهاية دائمة للصراع"

كما عبّر المجلس الدولي يعبر عن قلقه البالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية، وطالب "جميع الأطراف في لبنان إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

وكانت بعثة لبنان الأممية، تقدّمت الاثنين، بثلاث شكاوى ضد إسرائيل لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بشأن اعتداءاتها المتكررة على قوات حفظ السلام المؤقتة "يونيفيل"، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع التعليم.

واعتبرت البعثة "الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل سابقة خطيرة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتؤكد المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل، واستباحة إسرائيل للشرعية الدولية"..

وطالبت باتخاذ "موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات التي ترقى إلى جرائم حرب، وإدانتها بأشد العبارات، مع التشديد على ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات وردعها لمنع تكرارها".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت اليونيفيل إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.

وبعده بيوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة بجنوب لبنان بقذائف مدفعية، حيث أصيب برج مراقبة للقوة الدولية بقذيفة لدبابة ميركافا إسرائيلية، أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية.