سياسة
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الأمين العام للأمم المتحدة يواصل مساعيه لوقف إطلاق النار في غزة
قال متحدث أممي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يواصل سعيه من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى.
الأمين العام للأمم المتحدة يواصل مساعيه لوقف إطلاق النار في غزة
دوجاريك: غوتيريش وفريقه يضغطون باستمرار لإنهاء الصراع (في قطاع غزة) / صورة: Reuters
14 أكتوبر 2024

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن غوتيريش وفريقه يضغطون باستمرار لإنهاء الصراع (في قطاع غزة)، مشيراً إلى مواصلة الأخير سعيه "لوقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى".

وفي السياق، لفت دوجاريك إلى أن موظفي الأمم المتحدة الميدانيين زاروا ساحة مستشفى شهداء الأقصى بعد الهجوم الإسرائيلي أمس، وذكر أن نحو 40 عائلة تضررت من الهجوم.

وأوضح دوجاريك أن 8 منظمات إغاثة إنسانية تواصل استعداداتها لتقديم الدعم، لافتاً إلى أنه جرى نقل المصابين في الهجوم إلى المنشآت الطبية القريبة.

وذكر المتحدث الأممي أن المساعدات الإنسانية لغزة غير كافية وانخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر الأخيرة، وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية.

وخلّفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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