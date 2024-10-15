وأفادت الصحة المصرية في بيانها بارتفاع أعداد مصابي حادث انقلاب الحافلة الذي وقع على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه "الزعفرانة-السويس"، إلى 33 مصاباً بالإضافة إلى 12 حالة وفاة.

ونقل المصابون، وفق بيان الوزارة، إلى مجمع السويس الطبي، لمتابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وبخلاف الحوادث التي يتسبب فيها الطقس، ​​تتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، وسط إجراءات حكومية متسارعة منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.