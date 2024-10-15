وأضاف الموقع أن إسرائيل "تستعد بالفعل لاحتمال مهاجمتها مرة أخرى بعد هجومها المرتقب على إيران"، مشيراً إلى أن قادة جيش الاحتلال أجروا عدة مناقشات حول الاستعداد لرد إيراني آخر على هجوم إسرائيلي متوقع.

وأوضح: "يتضمن الاستعداد مستوى عالياً من الجاهزية لنظام الدفاع الجوي، ونظام التحكم في الجيش الإسرائيلي، ووزارة الدفاع، وقيادة الجبهة الداخلية (تابعة للجيش)، والوزارات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الدفاع، والمرافق الحساسة".

ونقل الموقع عن مصدر أمني لم يسمه، قوله إن "الأمريكيين سيساعدون في تعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي".

وأشار المصدر إلى أن "وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين يعملان على تحديث أنظمة الرصد والإنذار بتقنيات متقدمة في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد".

بدوره، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي (دون تسميته) للموقع: "خلال القتال، يجري تفعيل نظام التشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) بشكل استباقي لتلبية احتياجات مختلفة".

والأحد، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران تجاه إسرائيل مطلع الشهر الجاري خلّف أضراراً كبيرة تقدر بنحو 53 مليون دولار.

وأعلنت تل أبيب، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخاً، في هجوم قالت طهران إنه "رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله" بغارة جوية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.