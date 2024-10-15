وقالت جماعات يهودية شاركت في الاحتجاجات، إن نحو 500 متظاهر شاركوا في الاعتصام، فيما ذكر متحدث باسم الشرطة أن عشرات المتظاهرين تمكنوا من تجاوز سياج أمني أقامته الشرطة خارج المبنى الرئيسي للبورصة في شارع برود، مشيراً إلى أنه جرى اعتقال 206 أشخاص.

وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، في بيان على منصة إكس إن "(مئات) اليهود والأصدقاء يغلقون بورصة نيويورك للأوراق المالية لمطالبة الولايات المتحدة بالتوقف عن تسليح إسرائيل والتربح من الإبادة الجماعية".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إبرام اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية بشأن حصول تل أبيب على حزمة مساعدات أمريكية للحرب بقيمة 8.7 مليار دولار.

ورغم أن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تُظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون في ضرورة تقييد المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، تستمر واشنطن في تقديم حزمات المساعدات العسكرية لها.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام أكثر من عام 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.