سياسة
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بعد تدريبات واسعة النطاق.. تايوان ترصد 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الثلاثاء، أنها رصدت 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة، وذلك بعد أن أجرت بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق استمرت يوماً واحداً.
بعد تدريبات واسعة النطاق.. تايوان ترصد 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة
تايوان ترصد 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة في عدد قياسي - أرشبف / صورة: AP
15 أكتوبر 2024

وقالت الوزارة في بيان، إنها رصدت اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح الاثنين حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، ما مجموعه 153 طائرة عسكرية صينية، مشيرة إلى أن هذا العدد قياسي بالنسبة ليوم واحد، كما رصدت 14 سفينة بحرية صينية في الفترة نفسها.

وأرسلت بكين الاثنين، طائرات مقاتلة ومسيَّرة وسُفناً حربية وقوارب تتبع خفر السواحل لتطويق تايوان، في خطوة ردت عليها الجزيرة بإرسال "قوات مناسبة" ووضع جُزرها النائية في حالة تأهب قصوى.

وأدانت تايوان تصرفات الصين واعتبرتها "غير عقلانية واستفزازية"، في حين وصفت الولايات المتحدة هذه المناورات بأنها "غير مبررة".

وحسب وزارة الدفاع التايوانية فإن 111 من الطائرات التي رُصدت عبرت الخط الأوسط الذي يمر في مضيق تايوان ويفصل بين البر الرئيسي للصين وتايوان.

وفي طوكيو، أعلنت الحكومة اليابانية أنها عبَّرت لنظيرتها الصينية عن "مخاوفها" إزاء التدريبات العسكرية التي أجرتها بكين حول تايوان، مشيرة إلى أن الجيش الياباني أرسل طائرات مقاتلة إلى قرب جزيرة يوناغوني الواقعة جنوبي الأرخبيل.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء كازوهيكو أوكي للصحفيين إن "الحكومة تراقب من كثب وباهتمام كبير الأنشطة ذات الصلة وقد نقلت مخاوف اليابان إلى الجانب الصيني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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