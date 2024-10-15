وقال مصدر مطلع لرويترز إن السفينة "ليبرا" غادرت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إلى ألبانيا، وعلى متنها 16 مهاجراً ممن جرى إنقاذهم في البحر الأحد الماضي. ومن المتوقع أن تصل السفينة غداً الأربعاء. وأوضح المصدر أن من المجموعة تتألف من 10 من بنغلاديش، و6 من مصر، وهما من الدول التي تصنفها إيطاليا على أنها آمنة.

وكانت الحكومة الإيطالية قالت في وقت سابق إنها سترسل فقط الرجال "غير المعرضين للخطر" القادمين من دول مصنفة على أنها آمنة إلى ألبانيا.

وشيدت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مركزَي استقبال في ألبانيا، في أول اتفاق يتضمن نقل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي المهاجرين إلى بلد خارج التكتل، في محاولة لردع الوافدين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني.

وبموجب شروط الاتفاق مع ألبانيا، يمكن إرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر سنوياً ممن ينتمون لأحد البلدان الآمنة المدرجة في القائمة الإيطالية التي تضم 21 دولة.