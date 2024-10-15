وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء، إن غارات إسرائيلية استهدفت في جنوب لبنان كلاً من بلدة الخيام وبلدة الطيبة وبلدة حانين، ومنطقتي الأحمدية وبرغز، فيما تعرضت منطقة الدلافة في البقاع الغربي أيضاً لقصف جوي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بمقتل 4 أشخاص، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة جرجوع جنوبي البلاد.

غارات على الشمال

وأمس الاثنين، قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة إسرائيلية على بلدة أيطو بقضاء زغرتا شمالي لبنان أدت إلى "استشهاد 21 شخصاً وإصابة 8 آخرين".

بينما قالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان عبر صفحتها بفيسبوك، إن "عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة ما زالت مستمرة للعثور على المفقودين".

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة، هي الأولى منذ بداية العدوان اللإسرائيلي على لبنان، على شقة سكنية في بلدة أيطو".

ويضم المبنى المستهدف المؤلف من طابقين 4 شقق سكنية، استأجرتها عدة عائلات نزحت هرباً من القصف الإسرائيلي المتصاعد على بلداتهم في الجنوب، وتضم نحو 30 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

وأمس الاثنين، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن إسرائيل ستواصل مهاجمة حزب الله "بلا رحمة في أي مكان في لبنان، حتى في بيروت".

وأدت الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، إلى تصاعد التوتر بين تل أبيب والأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم بعثة (اليونيفيل) أندريا تيننتي، في مقطع مصور على منصة إكس: "نحن باقون.. إننا في جنوب لبنان بموجب تفويض من مجلس الأمن، لذا فإن من المهم الحفاظ على وجود دولي وإبقاء عَلَم الأمم المتحدة في المنطقة".

وأعربت مصادر بالأمم المتحدة عن خشيتها من أن يصبح من المستحيل رصد أي انتهاكات للقانون الدولي في الصراع، جراء الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لبعثة (اليونيفيل).

وحثّ مجلس الأمن الدولي في بيان أمس الاثنين، جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام (اليونيفيل) ومقارها، ودعا للتنفيذ الكامل للقرار 1701، مشيراً إلى "الحاجة إلى مزيد من التدابير العملية لتحقيق هذه النتيجة".

كما عبّر عن قلقه البالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية، وطالب "جميع الأطراف في لبنان إلى التزام القانون الإنساني الدولي".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، وذلك بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت الغارات في لبنان عن ألف و542 قتيلاً و4 آلاف و555 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول بيانات رسمية لبنانية.

ويرد حزب الله يومياّ بصواريخ وطائرات مسيَّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، بينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، وتفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.