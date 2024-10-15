سياسة
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بعد تساؤلات عن مصيره.. قائد فيلق القدس يظهر في تشييع قيادي بطهران
شارك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، اليوم الثلاثاء، في مراسم تشييع الجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان، الذي قُتل الشهر الماضي مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
بعد تساؤلات عن مصيره.. قائد فيلق القدس يظهر في تشييع قيادي بطهران
إسماعيل قاآني خلال مراسم تشيع جنازة قائد في الحرس الثوري الإيراني / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
15 أكتوبر 2024

وكان جثمان المستشار الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان اللواء عباس نيلفروشان، قد وصل إلى طهران فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" فقد حضر جمع من المسؤولين العسكريين والمدنيين، بينهم العميد إسماعيل قاآني مراسم الاستقبال في مطار مهرآباد بطهران.

وهذا أول ظهور علني لقاآني منذ أن اختفى عن الأنظار قبل أسابيع، ما أثار تكهّنات بشأن مقتله في غارة إسرائيلية على لبنان.

وزار قاآني مكتب حزب الله في طهران عقب اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وبعد هجوم إسرائيلي آخر استهدف قيادات الحزب ببيروت في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وجرى الحديث مجدداً عن مقتله أو إصابته.

ولاحقاً نشرت وسائل إعلام غربية أنباء عن تحقيق يُجرى مع قاآني بتهم اختراق المخابرات الإسرائيلية للحرس الثوري الإيراني، وأنه تعرض لأزمة قلبية خلال التحقيق.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت إيران هجوماً على إسرائيل استخدمت فيه نحو 180 صاروخاً، قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونصر الله، ونيلفروشان.

واغتالت إسرائيل حسن نصر الله وآخرين، بينهم نيلفروشان، بغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، فيما اغتيل هنية في قصف استهدف مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/تموز الماضي، وتتهم إيران إسرائيل باغتياله.​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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