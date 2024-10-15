سياسة
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أمير قطر: إسرائيل تنفذ مخططات سابقة التجهيز للضفة ولبنان عبر توسيع عدوانها
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات مُعدّة سَلفاً في مواقع أخرى مثل لبنان والضفة الغربية"، مؤكداً أن المَخرج الأسهل لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف الإبادة على غزة.
أمير قطر: إسرائيل تنفذ مخططات سابقة التجهيز للضفة ولبنان عبر توسيع عدوانها
أمير قطر: ندعو إلى وقف العدوان على لبنان ومنع حرب الإبادة على غزة -أرشيف / Others
15 أكتوبر 2024

وأضاف أمير قطر في افتتاح جلسة لمجلس الشورى في بلاده، أن إسرائيل تمضي قُدماً في مخططاتها "لأنها ترى أن المجال متاح لذلك".

وأوضح أنه "لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة"، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات دولة قطر.

وأشار الشيخ تميم بن حمد إلى أن قطر التي نجحت في التوصل إلى اتفاق الهدنة -الذي جرى تنفيذه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- تتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني.

وأضاف: "نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية"، وقال إن قطر تضطلع "بالوساطة حين يكون ذلك ممكناً، وهو ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور".

واعتبر أمير قطر أن "إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات جاهزة سلفاً في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان"، وأوضح أن الدوحة حذرت من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة، ودعا إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 1701.

ووسَّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق.

وخلّفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

وتُواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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