وأوضحت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء، أن تحريات الاستخبارات أثبتت تورط الإرهابي بايكارا في عمليات ضد القواعد العسكرية التركية في محافظة إدلب السورية، كما خطط الإرهابي لعمليات أخرى ضد الجيش التركي.

وذكرت المصادر أن الإرهابي بايكارا فرّ إلى إفريقيا -دون تحديد الدولة التي توجه إليها- بعدما أدرك أنه تحت مراقبة الاستخبارات التركية، لكن الأخيرة تمكنت من القبض عليه في إحدى الدول الإفريقية.

وبعد اعتقاله، اعترف الإرهابي بايكارا بأنه نفذ هجمات عبر الحدود ضد الجيش التركي، كما كشف عن خططه لشن هجمات على مواقع حساسة داخل تركيا، وحدد أسماء الأشخاص الذين تعاون معهم.