سياسة
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أردوغان في رسالة إلى مؤتمر اتحاد الطرق: سنضاعف استثماراتنا في مجال النقل
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، رسالة مصورة إلى المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطرق، جدد فيها ثقته بنجاح المؤتمر بتحقيق نجاح كبير هذا العام.
أردوغان في رسالة إلى مؤتمر اتحاد الطرق: سنضاعف استثماراتنا في مجال النقل
الرئيس التركي في رسالته إلى المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية وزارة النقل والبنية التحتية: سنواصل استثماراتنا في مجال النقل / صورة: AA
15 أكتوبر 2024

وقال الرئيس التركي، في رسالته إلى المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية وزارة النقل والبنية التحتية، إن بلاده ستواصل استثماراتها في مجال النقل، مشيراً إلى أن حكومته تهدف إلى زيادة طول الطرق إلى أكثر من 38 ألف كيلومتر، والطرق السريعة إلى أكثر من 8 آلاف و300 كيلومتر بحلول عام 2053.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن المؤتمر الذي يجمع بين شخصيات بارزة من القطاع، والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، سيحقق نجاحاً كبيراً هذا العام.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن اختيار موضوع "نتواصل لتعزيز التنقل، الطرق مزوداً لمستقبل مستدام للجميع" لهذا العام كان اختياراً صائباً.

وأضاف أردوغان: "لأن في مفهومنا السياسي، الطريق هو رمز الحضارة.. الطريق يعني النقل، والصناعة، والإنتاج، والسياحة، والتجارة، والأمن، والتنمية، والاندماج مع العالم.. بناءً على هذا الفهم، حققنا قفزات كبيرة ورفعنا مستوى بلدنا في مجال النقل والبنية التحتية إلى مستوى مميز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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