ودعا أعضاء بمجلس النواب الأمريكي الإدارة الحالية إلى وقف الدعم العسكري لإسرائيل من خلال منشورات على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، في منشور على منصة إكس الثلاثاء، على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهك حقوق الإنسان من خلال "قصف المستشفيات، وحرق الفلسطينيين أحياء، ومنع المساعدات الغذائية عن المنطقة، وقتل عمال الإغاثة".

وأكدت أنه "يجب أن تنتهي هذه الإبادة الجماعية، ويجب على الرئيس بايدن التوقف عن تمكين إسرائيل، وذلك يبدأ بقطع المساعدات العسكرية".

من ناحيتها، قالت رشيدة طليب، النائبة الوحيدة من أصل فلسطيني في الكونغرس الأمريكي، في منشور عبر "إكس"، الاثنين، إن "نتنياهو أحرق الفلسطينيين أحياء وقصف المستشفيات وجوّع الناس وقتل عمال الإغاثة"، متسائلة: "متى ستتوقف بلادنا عن تمويل هذا الجنون؟".

كما انتقدت النائبة ألكسان دريا أوكاسيو كورتيز، الاثنين، إدارة بايدن لتمكينها "الرعب الإسرائيلي في غزة".

وأفادت في منشور على منصة إكس بأن "الفظائع في شمال غزة هي نتيجة لحكومة نتنياهو الخارجة عن السيطرة تماماً، والمسلحة بالكامل من إدارة بايدن، بينما تُحجب المساعدات الغذائية ويُقصف المرضى في المستشفيات".

ووصفت كورتيز هذا الوضع بأنه "إبادة جماعية ضد الفلسطينيين"، مضيفة: "يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن دعم إسرائيل بالأسلحة فوراً".

وفجر الاثنين، استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب نحو 40 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خياماً للنازحين في ساحة مستشفى "شهداء الأقصى"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير طال نحو 30 خيمة.

ومساء الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة استشهاد 22 فلسطينياً، بينهم 15 طفلاً وامرأة، وإصابة 80 آخرين، بقصف إسرائيلي على مدرسة "المفتي" التي تضم آلاف النازحين الفلسطينيين بمخيم النصيرات.

وخلّفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

وتُواصل إسرائيل الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.