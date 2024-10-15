سياسة
3 دقيقة قراءة
فيدان: إسرائيل باتت تهديداً دولياً رئيسياً.. والشعوب لن تنسى نتنياهو القاتل
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل التي تشن حرباً على قطاع غزة ولبنان، باتت تشكل تهديداً رئيسياً على السلم والأمن الدوليين.
فيدان: إسرائيل باتت تهديداً دولياً رئيسياً.. والشعوب لن تنسى نتنياهو القاتل
وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في أنقرة / صورة: AA 
15 أكتوبر 2024

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في أنقرة، إن إسرائيل تغزو لبنان خطوة بخطوة وهاجمت قوات حفظ السلام الدولية، و"أصبحت اليوم تشكل تهديداً رئيسياً على السلم والأمن الدوليين"، مضيفاً: "لكن إسرائيل لا ترتكب هذه الجريمة وحدها، هناك دول تمسك بيدها وتزودها بالسلاح، وهناك من يقدم الدعم السياسي لها".

وذكر الوزير التركي أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحاول الآن غزو لبنان، وأشار إلى أن إسرائيل تستهدف جهود المساعدات الإنسانية، وتقتل الأجانب إلى جانب أهل المنطقة الفلسطينيين، في إشارة إلى قوات يونيفيل.

وأكد فيدان أن شعوب المنطقة لن تنسى "نتنياهو القاتل"، ولن تنسى أيضاً أقرب أصدقائه، مشدداً على أن الدعم المقدَّم لإسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية "سيبقى في الأذهان دائماً"، وأردف: "أحداث العام الماضي ستمكن دول الشرق الأوسط من انتهاج سياسة خارجية أكثر استقلالية، ونأمل أن يرى أصدقاء نتنياهو تضاؤل نفوذهم تدريجياً في المنطقة".

وبخصوص العلاقات بين تركيا والأردن، ذكر فيدان أن البلدين يتمتعان بعلاقة وثيقة، وأن هذه العلاقة تسهم في السلام والاستقرار الإقليميين، وأوضح أنه ناقش العلاقات الثنائية مع نظيره الأردني، وأنهما يهدفان إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في الربع الأول من العام المقبل.

كما أشار وزير الخارجية التركي إلى الرغبة في تطوير التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية، وأن هناك كثيراً من الاتفاقيات التي يرغبون في التوقيع عليها في المستقبل.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة أكثر من 140 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوض ع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us