وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في أنقرة، إن إسرائيل تغزو لبنان خطوة بخطوة وهاجمت قوات حفظ السلام الدولية، و"أصبحت اليوم تشكل تهديداً رئيسياً على السلم والأمن الدوليين"، مضيفاً: "لكن إسرائيل لا ترتكب هذه الجريمة وحدها، هناك دول تمسك بيدها وتزودها بالسلاح، وهناك من يقدم الدعم السياسي لها".

وذكر الوزير التركي أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحاول الآن غزو لبنان، وأشار إلى أن إسرائيل تستهدف جهود المساعدات الإنسانية، وتقتل الأجانب إلى جانب أهل المنطقة الفلسطينيين، في إشارة إلى قوات يونيفيل.

وأكد فيدان أن شعوب المنطقة لن تنسى "نتنياهو القاتل"، ولن تنسى أيضاً أقرب أصدقائه، مشدداً على أن الدعم المقدَّم لإسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية "سيبقى في الأذهان دائماً"، وأردف: "أحداث العام الماضي ستمكن دول الشرق الأوسط من انتهاج سياسة خارجية أكثر استقلالية، ونأمل أن يرى أصدقاء نتنياهو تضاؤل نفوذهم تدريجياً في المنطقة".

وبخصوص العلاقات بين تركيا والأردن، ذكر فيدان أن البلدين يتمتعان بعلاقة وثيقة، وأن هذه العلاقة تسهم في السلام والاستقرار الإقليميين، وأوضح أنه ناقش العلاقات الثنائية مع نظيره الأردني، وأنهما يهدفان إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في الربع الأول من العام المقبل.

كما أشار وزير الخارجية التركي إلى الرغبة في تطوير التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية، وأن هناك كثيراً من الاتفاقيات التي يرغبون في التوقيع عليها في المستقبل.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة أكثر من 140 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوض ع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​