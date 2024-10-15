وقال حزب الله في سلسلة بيانات عبر منصة تليغرام: "استهدفنا منذ صباح اليوم 3 مرات تحركات لقوات إسرائيلية في موقع المرج ومحيطه، شمال إسرائيل، برشقات صاروخية".

وأشار إلى اشتباك مقاتليه مع قوة مشاة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء محاولتها التسلل إلى أطراف بلدة رب ثلاثين جنوبي لبنان، موضحاً أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة". كما أعلن استهداف مقاتليه ‏تجمعاً لجنود إسرائيليين في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصليات صاروخية.

وأكد الحزب استهدافه مرتين مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية القريبة من حدود لبنان الجنوبية. وأعلن أيضاً إسقاطه طائرة مُسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450"، الليلية الماضية، دون أن يحدد مكان إسقاطها.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة إكس "رصد نحو 20 صاروخاً اجتازت من الأراضي اللبنانية وجرى اعتراض بعضها".

ودوَّت صافرات الإنذار في خليج حيفا والجليل الأعلى ونهاريا والمطلة ومناطق أخرى شمالي إسرائيل.

وأكد موقع "واينت" العبري اندلاع حريق في منطقة حرجية بعد إطلاق صواريخ من لبنان على منطقة خليج حيفا. وأفادت محطات تليفزيونية إسرائيلية بسماع أصوات انفجارات نتجت عن اعتراضات.

في سياق متصل، أفصحت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء، عن انضمام الفرقة العسكرية 210 الإسرائيلية، مؤخراً، إلى 4 فرق أخرى تشارك في عمليات التوغل البري جنوب لبنان، مشيرةً إلى أن الفرقة الحديثة "تنفِّذ غارات برية مستهدفة في جبل دوف".

من جهته قال جيش الاحتلال، في بيان، إنه خلال الأسبوع الماضي "نفَّذت قوات لواء الجبل (810) بقيادة الفرقة 210، غارات مستهدفة من منطقة جبل دوف في مناطق معقدة في منطقة جنوب لبنان".

وتتكون الفرقة من أكثر من لواء، وتضم وفق المعايير العسكرية أكثر من 10 آلاف جندي. وسبق لجيش الاحتلال أن أعلن مشاركة الفرق 98 و91 و36 و146 في المعارك البرية جنوب لبنان.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، مقتل 41 شخصاً وإصابة 124 بجروح نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان منذ أمس الاثنين.

وأفادت الوزارة في بيان، بأنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سُجِّل 41 شهيداً و124 جريحاً، لترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى ألفين و350 شهيداً و10 آلاف و906 جرحى"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسَّعت إسرائيل نطاق الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري في الجنوب.