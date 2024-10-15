سياسة
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أردوغان يلتقي وزير خارجية الأردن في أنقرة
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
أردوغان يلتقي وزير خارجية الأردن في أنقرة
الرئيس التركي خلال استقبال وزير خارجية الأردن بالمجمع الرئاسي في أنقرة / صورة: AA
15 أكتوبر 2024

يأتي ذلك عقب مشاركة الصفدي في "مؤتمر مستقبل فلسطين" الذي نظمه حزب العدالة والتنمية التركي في العاصمة التركية.

كان فيدان قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده مع الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تغزو لبنان خطوة بخطوة وهاجمت قوات حفظ السلام الدولية، و"أصبحت اليوم تشكل تهديداً رئيسياً على السلم والأمن الدوليين".

وأضاف فيدان: "لكن إسرائيل لا ترتكب هذه الجريمة وحدها، هناك دول تمسك بيدها وتزوّدها بالسلاح، وهناك من يقدم الدعم السياسي لها".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لتشمل لبنان بشنّ غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري في الجنوب.

وتلك الغارات الإسرائيلية في لبنان أسفرت عن ألف و542 قتيلاً و4 آلاف و555 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول بيانات رسمية لبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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