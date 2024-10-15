سياسة
3 دقيقة قراءة
الضفة.. شهيد في اقتحام الاحتلال لجنين ومخيمها وإصابات في مواجهات بنابلس
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة بينها مدينة جنين ومخيمها شمالاً، وسُمعت أصوات اشتباكات مسلحة وتفجيرات، بينما أصيب شاب وطفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.
الضفة.. شهيد في اقتحام الاحتلال لجنين ومخيمها وإصابات في مواجهات بنابلس
جيش الاحتلال يواصل اقتحام بلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة / صورة: Reuters
15 أكتوبر 2024

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "شابا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مخيم جنين"، وأوردت أن قوات الاحتلال "حاصرت منزلا في مخيم جنين، وأطلقت الرصاص الحي وقذائف الأنيرجا تجاهه، ما أدى إلى استشهاد شاب كان داخله".

وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال "احتجز جثمان" الشاب الذي استُشهد، فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية "أبلغتها باستشهاد الشاب كريم سامر توفيق جبارين (20 عاما) في جنين".

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل (60 عاماً) بعيار ناري في مخيم جنين، ونُقل إلى المستشفى.

فيما ذكرت إذاعة صوت فلسطين (رسمية) أن جيش الاحتلال اقتحم المدينة بعد "اكتشاف وحداته الخاصة في مخيم جنين"، مضيفة أنه "يحاصر منزلاً في المخيم".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية، من ضمنها جرافات، إلى المدينة، على حين انتشر الجنود في عدد من المواقع في محيط المخيم. وقال شهود عيان، إن "أصوات اشتباكات مسلحة وتفجيرات تُسمع في أرجاء المخيم بالتزامن مع اقتحامه".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سنجل، شمالي رام الله. ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال سيّرت آلياتها في شوارع البلدة، من دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصيب شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً برصاص حي في الحوض، إضافة إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 24 عاماً برصاصة حية في الفخذ.

وأكدت المصادر أنه جرى نقل المصابين بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد بلدة بيت فوريك توتراً متزايداً ومواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال، وسط تصاعد الاقتحامات والاعتداءات على المواطنين في المنطقة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 755 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و250.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us