وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية شملت الغارات في الجنوب اللبناني أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون بمحافظة النبطية، وقضائي صور وجزين بمحافظة الجنوب. بينما طالت الغارات في شرقي لبنان قضائي زحلة والبقاع الغربي بمحافظة البقاع.

واستهدفت الغارات بقضاء النبطية المنطقة بين بلدتي جبشيت وعدشيت، وبلدات تول، وصير الغربية، وبريقع، والقصيبة، وكفرجوز، وحبوش، ودير الزهراني حيث أدت في الأخيرة إلى تدمير مبنى مؤلف من 3 طوابق. وفي قضاء بنت جبيل، استهدفت الغارات بلدات صفد البطيخ، وحانين، وعيتا الشعب، وكفرا، والطيري، وياطر، والمنطقة الواقعة بين بلدتي فرون والغندورية. وأودت غارة على بلدة صربين بحياة 5 أشخاص، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي قضاء مرجعيون، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدة الخيام. وفي القضاء ذاته، أدت غارة إسرائيلية على بلدة تولين إلى مقتل 3 أشخاص، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية. وفي قضاء صور، قتل الطيران الحربي الإسرائيلي 10 أشخاص وأصاب أكثر من 15 آخرين جراء غارة على بلدة قانا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وشملت الغارات الإسرائيلية في صور كذلك بلدات القاسمية، وعين بعال، وعيتا الجبل، ومجدلزون، والمنصوري، ومزرعة مشرف. كما تعرضت أطراف بلدتي البياضة والناقورة في صور لقصف مدفعي إسرائيلي. وفي قضاء جزين، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة المحمودية.

غارات على الشرق

وفي قضاء زحلة (شرق)، قتل 5 أشخاص، من بينهم 3 أطفال وأصيب 16 آخرين بجروح، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة رياق، وفق بيان لوزارة الصحة.

وفي قضاء البقاع الغربي، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى مؤلفاً من طابقين في بلدة سحمر بصاروخ استقر في وسطه من دون أن ينفجر. وعلى الفور، منعت الجهات المختصة الأهالي من الاقتراب من المبنى، ريثما تجري معاينته ويجري سحب الصاروخ لتفجيره.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها "حزب الله" بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر عدوان إسرائيل على لبنان إجمالاً عن مقتل ألفين و350 شخصاً، وإصابة 10 آلاف و906، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل غالبية الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية معلنة حتى عصر الثلاثاء.

ويرد "حزب الله" يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.