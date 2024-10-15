سياسة
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بعد مواجهة صعبة مع وحدة الرضوان.. خلافات في وحدة إسرائيلية تقاتل جنوب لبنان
دخل جنود في وحدة "إيغوز" الإسرائيلية، التي تقاتل في جنوب لبنان، في ما وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بـ"نقاشات صعبة" مع قادة الوحدة.
بعد مواجهة صعبة مع وحدة الرضوان.. خلافات في وحدة إسرائيلية تقاتل جنوب لبنان
بعد مواجهة صعبة مع وحدة الرضوان.. خلافات في وحدة إسرائيلية تقاتل جنوب لبنان / صورة: AFP
15 أكتوبر 2024

واشتكى الجنود من قرار اتخذه أحد القادة في المعركة، أدى إلى مواجهة مباشرة مع مقاتلي "وحدةالرضوان" التابعة لحزب الله والتي تعتبر من نخبة المقاتلين بالحزب، حيث قُتل وأصيب جنود من وحدة "إيغوز"، في وقت شدد فيه الجيش على أنه يثق في حكم القادة الميدانيين، حسب تحقيقات لجيش الاحتلال نقلتها الصحيفة.

وأبدى الجنود مخاوف جدية خلال حديثهم مع قياداتهم بشأن طريقة اتخاذ القرارات في الوحدة على المستويين المهني والشخصي، بما في ذلك شروط الخدمة وطريقة مهاجمة بعض الأهداف خلال المواجهة الأخيرة مع حزب الله.

وجاء التوتر بين جنود وحدة "أيغوز" وقادتهم والإحباط الذي يشعر به الجنود في أعقاب المعركة الصعبة في بداية العملية البرية في لبنان، وفي ذروة النشاط العملياتي لجيش الاحتلال ضد حزب الله. وطالب الجنود بتوضيحات وتغيير في الطريقة التي يتخذ بها قادتهم الجدد القرارات قبل أن يُطلب منهم القتال عبر الحدود مرة أخرى.

وتتبع وحدة مشاة إيغوز للواء الكوماندوز في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبرها واحدة من أهم وحدات النخبة لديه، وتُعرَف بـ"الوحدة 621″، ويعني اسمها "مكافحة حرب العصابات والقتال على نطاق ضيق"، وتعد في طليعة القوات التي تواجه حزبالله، حيث تأسست لمحاربته عام 1995، وعقب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 حولت عملياتها إلى الضفةالغربية وقطاع غزة وشاركت في كل العمليات والحروب فيهما، منها عدوان "السيوف الحديدية" الذي جاء رداً على طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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