وقال نائب الأمين العام للحكومة اليابانية كازوهيكو أوكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنّ "هذه التصرفات الكورية الشمالية يمكن أن تتسبّب في تصعيد التوترات بين الجنوب والشمال ومن المهمّ تجنّبها".

وأضاف أنّ الحكومة اليابانية "ستبذل كلّ ما في وسعها لجمع وتحليل ومراقبة المعلومات الضرورية حول التطورات المستقبلية في كوريا الشمالية".

تأهب في كوريا الشمالية

وصباح اليوم الأربعاء قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن "ملايين الشباب انضموا إلى النضال عبر البلاد للقضاء على حثالة جمهورية كوريا الذين ارتكبوا عملاً استفزازياً بانتهاك سيادة جمهورية كوريا الشعبية عبر تسلل للمسيّرات".

وأفادت الوكالة بأن أكثر من 1.4 مليون مسؤول من رابطة الشباب وطلاب من أنحاء كوريا الشمالية تطوّعوا للانضمام أو العودة إلى الجيش الكوري في 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأمس الثلاثاء، نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إن "كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طريقي غيونغوي ودونغهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري"، مشيرة إلى أن الجنوب رد على هذه الخطوة بتعزيز استعداداته العسكرية.

وأضافت: "لم تقع أضرار في صفوف جيشنا"، مشيرة إلى أن "قواتنا أطلقت ناراً مضادة على مناطق تقع إلى جنوب خط ترسيم الحدود العسكري".

واتهمت كوريا الشمالية سيول الأسبوع الماضي باستخدام مسيّرات لإسقاط منشورات دعائية مناهضة للنظام على العاصمة بيونغ يانغ، فيما دعا كيم إلى عقد اجتماع أمني لتوجيه خطة "عمل عسكري فوري" رداً على ذلك.

ونفى الجيش الكوري الجنوبي إرسال طائرات بلا طيار إلى الشمال، غير أنه رفض التعليق على الأمر بعد ذلك، رغم تحميله المسؤولية بشكل مباشر من بيونغ يانغ التي حذرت من أنها ستعتبر ذلك "إعلان حرب" إذا جرى اكتشاف مسيّرة أخرى.

وكثيراً أرسل ناشطون من كوريا الجنوبية منشورات دعائية باتجاه الشمال باستخدام بالونات، كما أفيد باستخدام البعض طائرات صغيرة دون طيار يصعب اكتشافها.