سياسة
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الرئيس الصيني مبدياً رغبة بالتقارب: علاقاتنا مع أمريكا تؤثر في مصير البشرية
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إن وجود شراكة ناجحة بين الصين والولايات المتحدة يشكّل فرصة لكلتا الدولتين من أجل تمكين الأخرى من التنمية بدلاً من أن تكونا عقبتين، وفق تقرير إخباري بثه تليفزيون الصين المركزي.
الرئيس الصيني مبدياً رغبة بالتقارب: علاقاتنا مع أمريكا تؤثر في مصير البشرية
الرئيس الصيني شي جين بينغ. / صورة: Reuters
16 أكتوبر 2024

وقال جين بينغ في رسالة بعث بها إلى حفل العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية-الصينية لعام 2024 إن الصين "مستعدة لأن تكون شريكة وصديقة للولايات المتحدة. وهذا لن يفيد البلدين فحسب، بل العالم أيضاً".

وأشار شي إلى أن العلاقات الصينية-الأمريكية تُعَدّ من أهم العلاقات الثنائية في العالم ولها تأثير في مستقبل ومصير البشرية، حسب الرسالة.

وقال شي: "تعاملت الصين دائماً مع العلاقات الصينية الأمريكية وفقاً لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المفيد للجانبين، وتعتقد دائماً أن نجاح الصين والولايات المتحدة هو فرصة لكل منهما".

وتشهد العلاقات الصينية-الأمريكية في الفترة الأخيرة توتراً ملحوظاً، خصوصاً في قضايا التجارة وبحر الصين الجنوبي وتايوان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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