وقال جين بينغ في رسالة بعث بها إلى حفل العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية-الصينية لعام 2024 إن الصين "مستعدة لأن تكون شريكة وصديقة للولايات المتحدة. وهذا لن يفيد البلدين فحسب، بل العالم أيضاً".

وأشار شي إلى أن العلاقات الصينية-الأمريكية تُعَدّ من أهم العلاقات الثنائية في العالم ولها تأثير في مستقبل ومصير البشرية، حسب الرسالة.

وقال شي: "تعاملت الصين دائماً مع العلاقات الصينية الأمريكية وفقاً لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المفيد للجانبين، وتعتقد دائماً أن نجاح الصين والولايات المتحدة هو فرصة لكل منهما".

وتشهد العلاقات الصينية-الأمريكية في الفترة الأخيرة توتراً ملحوظاً، خصوصاً في قضايا التجارة وبحر الصين الجنوبي وتايوان.