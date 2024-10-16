وقالت الوزارة إن الغارات التي نفذها سلاح الجو التركي خلال الفترة 9-11 من الشهر الحالي أسفرت وفقاً للمعلومات الأولية عن تحييد 9 من إرهابيي PKK في منطقة كارة، و5 آخرين في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأضاف الوزارة: "نحن عازمون ومصممون وقادرون على القضاء على الإرهاب في منابعه".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة مثل سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.