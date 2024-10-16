وقالت صحيفة هآرتس العبرية أمس الثلاثاء، إن الجيش اتصل هاتفياً بالجنود الذين وقعوا على رسالة احتجاج طالبوه فيها بإبرام صفقة لإعادة الأسرى وإلا فإنهم سيمتنعون عن الخدمة، وأبلغهم بقرار وقفهم.

وأكدت الصحيفة أن أحد الجنود الموقعين على الرسالة أبلغ زملاءه بأن قادته سألوه عنها، فنفى توقيعه.

ووصف جندي آخر المكالمة الهاتفية بأنها "تهديد"، بينما قال جندي ثالث إن قائد كتيبته أجرى معه "مكالمة توبيخ طويلة"، تقرر في نهايتها وقفه عن الخدمة، وفق الصحيفة.

وقبل أسبوع، أفادت الصحيفة ذاتها بأن 130 جندياً إسرائيلياً وقعوا رسالة حذروا فيها من أنهم لن يخدموا بعد الآن ما لم تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.

وأشارت إلى "توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي".

وتقدر إسرائيل أن 101 أسير في قطاع غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة على غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.