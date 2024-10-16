سياسة
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القدس.. جيش الاحتلال يلاحق بالرصاص الحي شبّاناً فلسطينيين ويصيب أحدهم
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ملاحقة قوة إسرائيلية لعدد من الشبان الفلسطينيين في بلدة بدو شمال غرب محافظة القدس وإطلاق النار عليهم، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح.
القدس.. جيش الاحتلال يلاحق بالرصاص الحي شبّاناً فلسطينيين ويصيب أحدهم
لاحق جيش الاحتلال الإسرائيلي الشبان وأطلق عليهم النار-أرشيف  / صورة: AFP
16 أكتوبر 2024

وحسب مصادر محلية، اليوم الأربعاء، فإن قوات إسرائيلية داهمت البلدة أمس الثلاثاء، وفتشت عدداً من منازلها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة.

وبينت أن جيش الاحتلال لاحق مجموعة من الشبان وأطلق الرصاص عليهم، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح واعتقاله.

وبالتزامن مع الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 756 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و250.

وبدعم أمريكي، أسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة منذ عام في غزة عن أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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