سياسة
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واشنطن تدعو الهند لأخذ الاتهامات الكندية بجدّية حول اغتيال ناشط سيخي
دعت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، الهند إلى أن تأخذ "على محمل الجدّ" الاتّهامات الكندية لها في إطار تحقيق باغتيال زعيم انفصالي من السيخ، وذلك غداة تبادل البلدين طرد سفيريهما وعدد من كبار الدبلوماسيين.
واشنطن تدعو الهند لأخذ الاتهامات الكندية بجدّية حول اغتيال ناشط سيخي
وقفة احتجاجية أمام محكمة قتلة هارديب سينغ نيجار في كندا تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الهندي. / صورة: Reuters
16 أكتوبر 2024

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: "لقد أوضحنا أنّ هذه الاتهامات بالغة الخطورة ويجب أن تؤخذ على محمل الجدّ".

وأضاف أنّ "كلّ ما وددنا رؤيته هو أن تتعاون الهند مع كندا في تحقيقاتها"، لكنّ المسؤولين الهنود "اختاروا طريقاً آخر".

وأتى تصريح المسؤول الأمريكي غداة تبادل الهند وكندا طرد سفيري البلدين وخمسة دبلوماسيين كبار آخرين بعدما أعلنت نيودلهي أن مفوضها السامي في كندا اعتُبر ضمن "أشخاص موضع اهتمام" في قضية مقتل الزعيم الانفصالي العام الماضي في فانكوفر.

واغتيل هارديب سينغ نيجار في 18 يونيو/حزيران 2023 برصاص مهاجمين ملثمين في مرأب معبد للسيخ قرب فانكوفر على ساحل كندا الغربي.

وأغرقت القضية كندا والهند في أزمة دبلوماسية خطرة في الخريف الماضي بعدما ألمح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى ضلوع محتمل للحكومة الهندية في عملية الاغتيال، في اتهامات اعتبرتها نيودلهي "سخيفة".

والولايات المتحدة قريبة جداً من جارتها وحليفتها أوتاوا، ولكنها أيضاً قريبة من الهند التي يُنظر إليها في واشنطن على أنها شريك إقليمي أساسي بمواجهة صعود الصين في آسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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