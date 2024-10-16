سياسة
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بقوة 5.9 درجة.. زلزال يضرب ولاية ملاطية وتشعر به محافظات شمالي سوريا
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، منطقة قريبة من بلدة قلعة بولاية ملاطية في تركيا وشعر به سكان شمالي سوريا.
بقوة 5.9 درجة.. زلزال يضرب ولاية ملاطية وتشعر به محافظات شمالي سوريا
قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مركز الزلزال وقع في ولاية ملاطية. / صورة: AA
16 أكتوبر 2024

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عبر موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع الساعة 10:46 ( 3 تغ).

وأشارت إلى أن مركز الزلزال قضاء قلعة في ملاطية، ووقع على عمق 10.07 كيلومتر.

بدوره أكد رئيس بلدية ملاطية سامي أر، في تصريح صحفي، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

كما أظهرت البيانات أن الزلزال شعر به سكان عدة مناطق في تركيا، بما في ذلك ملاطية وإلازيغ وأديامان وتونجلي وسانليورفا، حيث كانت المسافة إلى مركز الزلزال في ملاطية 54.49 كيلومتر، فيما بلغت في إلازيغ 58.30 كيلومتر.

وفي السياق نفسه أفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بأن سكان محافظات الحسكة ودير الزور وحلب شعروا بالهزة الأرضية.

هذا ويأتي الزلزال جزءاً من النشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة، إذ تعتبر هذه المناطق الواقعة قرب حدود تركيا وسوريا معرضة للنشاط الزلزالي بسبب تحركات الصفائح التكتونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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