وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عبر موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع الساعة 10:46 ( 3 تغ).

وأشارت إلى أن مركز الزلزال قضاء قلعة في ملاطية، ووقع على عمق 10.07 كيلومتر.

بدوره أكد رئيس بلدية ملاطية سامي أر، في تصريح صحفي، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

كما أظهرت البيانات أن الزلزال شعر به سكان عدة مناطق في تركيا، بما في ذلك ملاطية وإلازيغ وأديامان وتونجلي وسانليورفا، حيث كانت المسافة إلى مركز الزلزال في ملاطية 54.49 كيلومتر، فيما بلغت في إلازيغ 58.30 كيلومتر.

وفي السياق نفسه أفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بأن سكان محافظات الحسكة ودير الزور وحلب شعروا بالهزة الأرضية.

هذا ويأتي الزلزال جزءاً من النشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة، إذ تعتبر هذه المناطق الواقعة قرب حدود تركيا وسوريا معرضة للنشاط الزلزالي بسبب تحركات الصفائح التكتونية.