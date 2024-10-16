وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية على تليغرام أن روسيا أطلقت نحو 136 طائرة مسيّرة هجومية و3 صواريخ على أوكرانيا بحلول الساعة 04:40 (ت.غ).

وأشارت إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني تمكن من تدمير 51 مسيّرة في 14 منطقة بينها العاصمة كييف.

وأضافت أن 20 طائرة مسيّرة لا تزال تحلق في سماء البلاد، فيما لا يزال مصير 60 طائرة أخرى مجهولاً.

من جهتها، قالت الإدارة العسكرية لمنطقة تيرنوبل الواقعة غربي أوكرانيا، على تليغرام إن "حريقاً واسع النطاق" في المنطقة جرى إخماده بمشاركة 46 رجل إطفاء واستخدام 12 وحدة من المعدات الخاصة، مضيفة أنه "لم تقع إصابات".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.