سياسة
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الشاباك يدعي اعتقال إسرائيلي "جنّدته إيران" بتهمة التخطيط لاغتيال عالم
ادعت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم الأربعاء، اعتقال إسرائيلي جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي مقابل 100 ألف دولار، وذلك بعد يومين من الإعلان عن عملية اعتقال مماثلة.
الشاباك يدعي اعتقال إسرائيلي "جنّدته إيران" بتهمة التخطيط لاغتيال عالم
ادعت الشرطة والشاباك اعتقال مواطنَين بعد أن جندتهما إيران لتنفيذ مهام، بينها اغتيال شخصية إسرائيلية وارتكاب أعمال تخريب. / Others
16 أكتوبر 2024

وقالت الشرطة والشاباك في بيان مشترك: "كُشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية، التي تعمل على تجنيد وتنشيط المواطنين في إسرائيل".

وأوضحا أنه "جرى اعتقال فلاديمير فارهوفسكي، 35 عاماً، من سكان بيتح تكفا (قرب تل أبيب) للتحقيق معه، بعد أن أدى مهام مختلفة لحساب الاستخبارات الإيرانية".

و"جرى توثيق بعض المهام التي نفذها فلاديمير واستلم المال مقابل أدائها، وجرى التواصل بين فلاديمير والمسؤولين الإيرانيين باللغة الإنجليزية وطُلب منه شراء هاتف مخصص"، وفق البيان.

وزادت الشرطة والشاباك أن فلاديمير" كان على علم بأنه على اتصال بكيان معادٍ متهم بالإضرار بأمن الدولة، وأدى مهمات منها الكتابة على الجدران وتعليق لافتات وجمع معلومات عن كيان إسرائيلي، وإخفاء أموال لتنفيذ مهام إضافية من جانب مجندين آخرين".

وتابعا: "ولاحقاً وافق فلاديمير على اغتيال عالم إسرائيلي (لم يسمه البيان) مقابل 100 ألف دولار، وجرى تجهيزه بالأسلحة".

وأعلنا أنه "سيجري اليوم تقديم المشتبه به لجلسة استماع أمام المحكمة المركزية في اللد، وسيُطلب تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات، وسيوجه مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى اتهامات خطيرة ضده".

والاثنين، ادعت الشرطة والشاباك اعتقال مواطنَين، هما فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاماً) وآنا بيرنشتاين (18 عاماً) من سكان (مدينة) رمات غان، بعد أن جندتهما إيران لتنفيذ مهام، بينها اغتيال شخصية إسرائيلية وارتكاب أعمال تخريب.

وتتبادل إسرائيل إيران العدو الأول لها وبالمثل إيران، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وعمليات اغتيال وهجمات إلكترونية.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري تترقب طهران هجوماً محتملاً قد تشنه تل أبيب عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخاً على إسرائيل.

وقالت إيران إن هجومها كان رداً على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في بيروت، بالإضافة إلى "مجازرها المستمرة" بقطاع غزة ولبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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