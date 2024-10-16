وأفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن من يسميان المسؤولَين "حسين أوزتورك" و"فيدان فاتي" جرى تحييدهما في منطقة تل رفعت شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابي أوزتورك الملقب "مظلوم" انضم إلى التنظيم الإرهابي عام 1994، وشارك في التخطيط لعمليات ضد قوات الأمن التركية في تركيا والعراق وسوريا.

ولفتت إلى أن الاستخبارات حيدت الإرهابيَّين اللذين كانا قياديَّين في التنظيم بتل رفعت، عبر عملية نوعية.

وذكرت المصادر أن الإرهابي أوزتورك نشط ضمن صفوف التنظيم في العراق وإيران وتركيا منذ 1994 حتى عام 2015، قبل أن ينشط في سوريا.

أمّا فيدان فاتي الملقبة بـ"زلال عفرين" فبدأت أنشطتها الإرهابية عميلةً للتنظيم في سوريا عام 1990، قبل أن تنخرط ضمن الكوادر الريفية للتنظيم عام 2000.

ودأب عناصر تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي على تنفيذ أعمال إرهابية متكررة انطلاقاً من مدينتي تل رفعت ومنبج اللتين يحتلهما منذ عام 2016، مستهدفين مدن الباب وأعزاز وجرابلس وعفرين المحررة من الإرهاب في شمال سوريا.