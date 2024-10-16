سياسة
2 دقيقة قراءة
الاستخبارات التركية تحيّد اثنين من عناصر تنظيم PKK الإرهابي شمالي سوريا
حيّد جهاز الاستخبارات التركي من يسميان مسؤولَين في تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.
الاستخبارات التركية تحيّد اثنين من عناصر تنظيم PKK الإرهابي شمالي سوريا
حيّدت الاستخبارات الإرهابيين الاثنين اللذين كانا قياديَّين في التنظيم بتل رفعت، عبر عملية نوعية / صورة: AA
16 أكتوبر 2024

وأفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن من يسميان المسؤولَين "حسين أوزتورك" و"فيدان فاتي" جرى تحييدهما في منطقة تل رفعت شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابي أوزتورك الملقب "مظلوم" انضم إلى التنظيم الإرهابي عام 1994، وشارك في التخطيط لعمليات ضد قوات الأمن التركية في تركيا والعراق وسوريا.

ولفتت إلى أن الاستخبارات حيدت الإرهابيَّين اللذين كانا قياديَّين في التنظيم بتل رفعت، عبر عملية نوعية.

وذكرت المصادر أن الإرهابي أوزتورك نشط ضمن صفوف التنظيم في العراق وإيران وتركيا منذ 1994 حتى عام 2015، قبل أن ينشط في سوريا.

أمّا فيدان فاتي الملقبة بـ"زلال عفرين" فبدأت أنشطتها الإرهابية عميلةً للتنظيم في سوريا عام 1990، قبل أن تنخرط ضمن الكوادر الريفية للتنظيم عام 2000.

ودأب عناصر تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي على تنفيذ أعمال إرهابية متكررة انطلاقاً من مدينتي تل رفعت ومنبج اللتين يحتلهما منذ عام 2016، مستهدفين مدن الباب وأعزاز وجرابلس وعفرين المحررة من الإرهاب في شمال سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us