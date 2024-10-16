وأفادت مصادر محلية بأن عناصر التنظيم استهدفوا بهجوم صاروخي المدرسة الابتدائية في قرية محسنلي في جرابلس، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطلاب والمدرسين، نُقلوا إثرها إلى المستشفى.

بالمقابل، ردت قوات قوات الجيش الوطني السوري باستهداف مواقع التنظيم الإرهابي في مدينة منبج، حيث يواصل احتلال المنطقة وترويع السكان المدنيين فيها.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية. وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا جرابلس والباب.