سياسة
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إصابة معلمَين و4 طلاب بقصف لـPKK الإرهابي على مدرسة في جرابلس السورية
أصيب معلمان و4 طلاب بقصف لعناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي استهدف مدرسة في جرابلس بمنطقة درع الفرات المطهرة من الإرهاب شمال سوريا.
إصابة معلمَين و4 طلاب بقصف لـPKK الإرهابي على مدرسة في جرابلس السورية
إصابة معلمَين و4 طلاب بقصف لـPKK الإرهابي على مدرسة في جرابلس السورية / صورة: إعلام محلي
16 أكتوبر 2024

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر التنظيم استهدفوا بهجوم صاروخي المدرسة الابتدائية في قرية محسنلي في جرابلس، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطلاب والمدرسين، نُقلوا إثرها إلى المستشفى.

بالمقابل، ردت قوات قوات الجيش الوطني السوري باستهداف مواقع التنظيم الإرهابي في مدينة منبج، حيث يواصل احتلال المنطقة وترويع السكان المدنيين فيها.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية. وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا جرابلس والباب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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